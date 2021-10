In Virginia spuntano osservatori repubblicani ovunque e si litiga su un libro del 1987

In Virginia si è già cominciato a votare e ai seggi ci sono moltissimi osservatori, volontari che controllano che tutto sia secondo le regole. Il presidente di uno di questi seggi ha raccontato al Washington Post di non aver mai visto tanti osservatori nei giorni prima dell’Election day (che è il 2 novembre) e mai così tanti per elezioni che non sono presidenziali: si vota per eleggere il governatore dello stato. Soprattutto non aveva mai visto tanti osservatori con spille o fazzoletti del Partito repubblicano, in numero molto maggiore rispetto a quelli del Partito democratico: “Credo che sia il risultato di tutto quel che è stato detto e scritto sui brogli del voto dell’anno scorso”. Gli osservatori sono stati formati all’interno del cosiddetto programma “Integrità”, che è stato molto sponsorizzato dal candidato dei repubblicani alla carica di governatore, Glenn Youngkin, che ripete che gli elettori devono essere sicuri che le macchine per il voto siano ben funzionanti, sottintendendo che ci sono dubbi al riguardo. E i dubbi sono figli della campagna trumpiana sulla “grande bugia”, secondo cui il presidente Joe Biden è un impostore che ha rubato l’elezione del 2020.

