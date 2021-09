Arriva la fase più dura del collasso libanese

Ieri il governo del Libano ha alzato il prezzo del carburante per la seconda volta nel giro di una settimana. Ed è soltanto una tappa di mezzo che porta verso altri aumenti disastrosi che arriveranno a settembre. Un pieno di benzina già adesso costa quanto lo stipendio minimo legale in Libano e tra poco diventerà ancora più caro, con conseguenze molto pesanti sulle vite delle persone. Ma è un aggiustamento inevitabile perché per molti anni il governo aveva sussidiato il prezzo del carburante per farlo pagare di meno ai libanesi. Lo schema funzionava così: il Libano importava dall’estero e metteva sul mercato a un prezzo inferiore, la differenza era pagata grazie alle casse dello stato. Ora lo schema non regge più per colpa della crisi economica cominciata diciannove mesi fa che ha svuotato le casse e tutti i prezzi dei beni importati dall’estero – quindi l’ottanta per cento di quelli consumati, perché il Libano produce pochissimo in casa – subiscono un generale riaggiustamento. E’ anche un ritorno alla verità per uno stato che fino all’anno scorso manteneva a un livello artificiosamente alto e poco realistico il tasso di cambio con il dollaro. Il governo del neo primo ministro Najib Mikati, che ha giurato lunedì dopo tredici mesi di paralisi politica e di rimpalli tra i partiti, ha questo ruolo sacrificale: prendere le decisioni realistiche che i governi precedenti non hanno mai voluto nemmeno discutere.

