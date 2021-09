Shaina, stuprata e uccisa in Francia perché “sfacciata”

Una giovane ragazza, stuprata in gruppo, pugnalata e bruciata viva. Accade in Francia, dove Shaina Hansye, 15 anni, era studentessa del secondo anno a Clermont (Oise). Era incinta di dieci giorni quando è stata uccisa. La sua storia è raccontata da Le Monde. La famiglia di Shaina viene dalle Mauritius, pratica l'Islam moderato, si definisce moderna e aperta. “Non capisco come in Francia una donna possa morire come in Afghanistan, perché è una donna. Shaina, è stata sanzionata dai ragazzi della città, voleva essere libera e l’hanno uccisa per questo”. Così il padre. Shaina veniva chiamata “la provocatrice” dal suo assassino, Djibril B. I genitori di Shaina vorrebbero trasformare il giardino in cui è stata uccisa in un memoriale, ma non osano chiederlo al municipio, per paura che lo distruggano, “poiché pensano che Shaina fosse la puttana della città”.

