L'Afghanistan e il Covid mettono in ombra pure i Giochi paralimpici

Esattamente come un mese fa, la cerimonia d’apertura dei Giochi paralimpici di Tokyo 2020 +1 si è svolta ieri nello Stadio olimpico di Tokyo vuoto, senza spettatori. E senza nemmeno i (pochi) dignitari stranieri che avevano assistito il mese scorso alla precedente, travagliatissima cerimonia. Sul palco d’onore c’era soltanto il marito della vicepresidente americana Kamala Harris, Douglas Emhoff, a rappresentare l’America. L’imperatore giapponese Naruhito ha dato il via alle competizioni degli atleti con disabilità svelando il tema dell’edizione: “Abbiamo le ali”. Ma al di là della festa sportiva, c’era qualcosa di sinistro nell’aria: la situazione politica internazionale e la pandemia hanno rovinato la gran festa del Giappone per la seconda volta di seguito. Infatti, mentre gli atleti terminavano la sfilata d’ingresso nello stadio, i leader del G7 si riunivano virtualmente per parlare di Afghanistan: per partecipare alla cerimonia d’apertura, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga è stato costretto a collegarsi dal suo ufficio con un’ora di ritardo. Nel frattempo, allo Stadio olimpico di Tokyo la bandiera dell’Afghanistan veniva fatta sfilare tra le mani di un volontario “per solidarietà”, ma gli unici due atleti paralimpici afghani, Hossain Rasouli e la campionessa di Taekwondo Zakia Khudadadi, non sono riusciti a lasciare Kabul.

