Rotte di agosto 

Quindici agosto 2021. Pure col Covid e le polemiche sul green pass, avrebbe dovuto essere una data di relax. Giornali che non lavorano, e l’umanità a oziare tra spiagge, montagne e scampagnate. Invece, per l’occidente è diventato il giorno di uno psicodramma collettivo. Le immagini degli afghani che dopo l’entrata dei talebani a Kabul si appendevano per le mani agli aerei in fuga; l’angoscia per il messaggio della ragazza afghana in lacrime, “moriremo lentamente nella storia”, da parte di tutta un’area di buonisti prima arrabbiati per con gli Usa per essere andati in Afghanistan e ora arrabbiati con gli Usa per averlo lasciato; i paralleli con la fuga degli americani da Saigon, ma stavolta con la scena delle ambasciate sgomberate e delle bandiere arrotolate che coinvolge anche gli alleati, compresi noi italiani. Nessuno sembra averlo notato, ma forse il vero parallelo più che con Saigon potrebbe essere fatto con un altro Ferragosto, esattamente di mezzo secolo fa.

