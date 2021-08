C'è un ambasciatore iperattivo a Kabul

Ieri anche a Kabul sono andate avanti le manifestazioni contro il regime talebano e il simbolo è il più semplice che possa esserci: la bandiera tricolore dell’Afghanistan. I cittadini sfilano con una bandiera lunga duecento metri da opporre a quelle del regime. Oltre alla capitale, hanno continuato a protestare a Jalalabad, Khost, Asadabad, dove ci sono stati anche dei morti. A Kabul è la zona attorno all’aeroporto la più violenta. La strada per raggiungerlo si è fatta molto pericolosa. L’aeroporto rimane sotto il controllo degli Stati Uniti, è sorvegliato da cinquemila truppe americane, mentre i talebani pattugliano la via principale da percorrere per arrivarci, sparano e chiudono gli ingressi: vogliono trattenere a Kabul gli afghani che cercano di scappare disperatamente. In tanti si ammassano fuori, mostrano i documenti, cercano di entrare e si scontrano con la violenza dei talebani. L’aeroporto è l’ultimo appiglio, il passo prima della fuga, accedervi equivale a salvarsi. Dentro si affaccenda anche la diplomazia. I francesi hanno aperto una sede dell’ambasciata in uno degli uffici, lo ha comunicato l’ambasciatore David Martinon: “Ai nostri amici afghani: l’ambasciata francese è stata trasferita all’aeroporto”. Tutti i diplomatici hanno lasciato le loro sedi nella Zona verde e adesso continuano a lavorare e a fare visti da una sede improvvisata. Martinon era stato criticato per aver girato un video mentre si allontanava in sicurezza dalla Zona verde.

