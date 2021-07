Londra ha un guaio con i gommoni di migranti nella Manica

Il flusso di immigrati è in aumento, il Regno Unito paga la Francia perché lo fermi ma non succede niente. Intanto nel paese però non ci sono lavoratori stagionali. Com'era la cosa del "take back control"?

Sono arrivati più di 8.500 migranti nel Regno Unito nel 2021, è già stato raggiunto il numero degli arrivi del 2020, che aveva registrato un notevole aumento rispetto all’anno precedente. I migranti attraversano la Manica su gommoni e piccole imbarcazioni: Londra ha dato 65 milioni di euro alla Francia perché faccia quel che di fatto fa la Turchia con i migranti che arrivano in Europa, ma sembra che il patto non funzioni. Molti inglesi sono convinti che Parigi non faccia nulla per contenere il flusso come ritorsione postuma per la Brexit: Nigel Farage, falchissimo della Brexit, da settimane si è trasferito a Dover, filma i gommoni e poi li commenta nella sua nuova trasmissione su GB News, ed è piuttosto esplicito con le sue accuse ai francesi. Farage, che ha l’intuito del disruptor, sta costruendo una campagna anti immigrati che ricalca il celebre “take back control” con cui è stata vinta la Brexit: molti gli stanno andando dietro e Downing Street dice preoccupata che se questa è davvero “la storia dell’estate” ci sarà più di un problema per il governo. Ieri un gruppo di parlamentari ha inviato una lettera al governo in cui denuncia le condizioni terribili in cui vengono tenuti i migranti: le strutture non sono pensate per un flusso di questa portata (anche se negli anni 90, durante il governo Blair, arrivavano 45 mila persone l’anno).