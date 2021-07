Viaggiare senza vaccino. La mappa Ue dei prezzi dei tamponi

Quest'estate per spostarsi nell'Unione europea – se non si è vaccinati – è necessario esibire un test negativo effettuato 72 o 48 ore prima. In Francia questi test sono parzialmente rimborsati dall’assicurazione sanitaria, negli altri paesi possono arrivare a costare fino a 300 euro

Ai viaggi di quest’estate si aggiungono i costi dei test screening Covid-19. In molti paesi tra cui l’Italia è richiesto un test PCR o antigenico negativo inferiore a 72 ore o a 48 ore per accedere a bar, ristoranti, piscine, palazzetti dello sport, musei, cinema, teatri e sale giochi. Così anche ai viaggiatori al loro arrivo in Francia, ad eccezione di quelli che hanno ricevuto una vaccinazione completa. La differenza è che in Francia questi test sono parzialmente rimborsati dall’assicurazione sanitaria, almeno fino a questo autunno. Ma solo a determinate condizioni; devono essere stati effettuati in paesi dell'Unione europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera, i test di screening (RT-PCR e antigeni) sono rimborsati fino ad un massimo di 50 euro se hanno carattere "amministrativo (obbligatorio per entrare territorio di alcuni Stati) [o una] natura medica su prescrizione medica”. Per i francesi ottenere un rimborso è semplice, ma negli altri paesi non è così; i test sono totalmente a carico dei viaggiatori e variano a seconda del paese e dei centri di screening: possono arrivare fino a 300 euro.

Di seguito i prezzi medi dei test PCR e antigenici e i principali centri di screening in una selezione di paesi europei.

Italia

I test PCR vengono fatturati in media tra 60 e 80 euro, mentre quelli antigenici tra i 25 e 30 euro.

Belgio

Il prezzo dei test PCR è passato da 47,18 a 40,44 euro all'inizio di giugno 2021 in tutto il paese, mentre i test antigenici costano in media tra 30 e 60 euro e sono disponibili nella maggior parte delle farmacie e negli aeroporti. Il sito info-coronavirus.be, pubblicato dalle autorità belghe, ha una mappa interattiva che elenca tutti i centri di screening in Belgio. Il sito web testcovid.be è invece utile per fissare un appuntamento a Bruxelles, Anversa o Gand.

Germania

Il sito Doctena permette di fissare un appuntamento presso i principali centri di screening PCR del paese. I test PCR effettuati dai centri Centogene ed EcoCare in alcune grandi città e nei principali aeroporti costano tra i 60 e gli 80 euro. Il prezzo del test antigenico generalmente non supera i 50 euro e può essere effettuato in farmacia, negli aeroporti e nella maggior parte delle stazioni.

Austria

I laboratori offrono i test PCR a 57 euro. All'aeroporto di Vienna costano 69 per gli adulti e 49 per i minori di 18 anni. Nella maggior parte dei laboratori privati invece, tra i 100 e i 150 euro. Per iscriversi ai test antigenici c'è un sito: www.austria.info; quelli effettuati in farmacia costano tra i 25 e i 50 euro.

Grecia

La Grecia è uno dei pochi paesi europei ad aver fissato il prezzo dei test di screening: 60 euro per un test PCR e 20 euro per un test antigenico. La maggior parte sono laboratori privati, ma il test negativo (PCR o antigene) è necessario per raggiungere le isole se non si possiede il certificato di vaccinazione. L'elenco dei luoghi in cui effettuare il test è disponibile su www.vivreathenes.com.

Portogallo

I test PCR più economici sono quelli offerti dalla Croce Rossa portoghese, dove nei centri di Lisbona, Braga e Maia costano 60 euro, o 65 nel resto del paese. Sul fronte dei laboratori privati Sigma Joaquim Chaves Saúde fa pagare un test PCR 101 euro. I test antigenici invece sono disponibili nella maggior parte delle farmacie per una ventina di euro, la mappa interattiva dei laboratori e delle farmacie che li effettuano è disponibile su: www.infarmed.pt.

Croazia

Il sito web Koronavirus.hr elenca i centri di test PCR disponibili in Croazia. Il prezzo varia tra i 65 e i 113 euro. I test antigenici sono disponibili anche negli aeroporti. Per ora, non sono disponibili in farmacia.

Olanda

Il sito www.afspraak.com elenca gli indirizzi dove effettuare test PCR e test antigenici e permette di fissare un appuntamento in base alla propria geolocalizzazione. I test PCR costano tra gli 80 e i 120 euro, mentre i test antigenici, meno costosi, variano intorno ai trenta euro e vengono effettuati solo in laboratorio.

Spagna

Il sito saludsavia.com permette di trovare il centro di screening più vicino al luogo di vacanza: elenca quasi 200 centri nel paese. I test PCR costano tra 98 e 120 euro. Anche i test antigenici vengono eseguiti in laboratorio e costano tra 35 e 40 euro. È possibile eseguire un test dell'antigene in alcuni aeroporti come Barcellona.

Svizzera

Sulla piattaforma OneDoc è possibile trovare centri di screening in tutto il paese, cantone per cantone. L'ufficio turistico svizzero invita inoltre i viaggiatori a rivolgersi a Hirslanden, il più grande gruppo ospedaliero privato in Svizzera, che offre PCR tra 128 e 146 euro, con risultati garantiti entro 24 ore. Anche i principali aeroporti del paese dispongono centri di test Covid-19. Sul lato antigenico, in farmacia sono garantiti gratuitamente al ritmo di un test a persona a settimana.

Malta

Dal 3 giugno Malta non offre più test PCR gratuiti ai turisti che ne hanno bisogno per tornare nel loro paese di origine. I centri di test governativi sono ora accessibili solo ai cittadini e ai residenti maltesi. Per effettuare un test PCR, è necessario rivolgersi a una delle strutture private elencate dall'ufficio turistico di Malta, dove costa tra i 120 e i 140 euro. I test antigenici si possono effettuare nel centro di screening dell'aeroporto di Malta a 35 euro. Le altre farmacie e cliniche che lo offrono sono disponibili sul sito dell'Ufficio del Turismo di Malta.