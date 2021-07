Padre Hamel, che ha indicato il “nemico nascosto dietro al nemico visibile”

Parigi. “La barbarie islamista colpisce tutti i simboli dell’occidente. Padre Hamel è un martire della République, continueremo a celebrare la sua memoria”, ha dichiarato questa mattina il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, a cinque anni dalla morte atroce di Jacques Hamel, il parroco di 85 anni sgozzato da due giovani jihadisti sull’altare della chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, in Normandia. Come lo scorso anno, Darmanin ha partecipato alla messa commemorativa che ha avuto luogo nella parrocchia di padre Hamel, in presenza dell’arcivescovo di Rouen, Mons. Dominique Lebrun, e dei fedeli che ogni domenica si recavano all’église Saint-Étienne per ascoltare l’omelia di questo “uomo fra gli uomini”, che cercava di costruire la pace e “già da piccolo, senza saperlo, era destinato a diventare prete”, secondo le parole della sorella, Roseline Hamel. Il ricordo di quel 26 luglio 2016 è ancora vivo e lacerante nella discreta provincia normanna. “Non abbiamo cambiato nulla. Anche il suo cappello, che gli avevo comprato per le vacanze, è ancora lì”, ha raccontato a Tf1 Roseline Hamel, che continua a prendersi cura dell’abitazione in cui il fratello viveva. Non è sempre facile entrare nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, la morte di Jacques è “una ferita aperta” che non si chiuderà mai definitivamente, dice Roseline. Ma ha provato a lenire questa ferita, decidendo di incontrare la madre di uno dei due terroristi. “Mi sono detta: ‘E se fossi stata la madre di un ragazzo che ha commesso un simile atto di violenza? Quale sarebbe stato il mio dolore?’ Mi sono appropriata di questo dolore. E, a partire da quel momento, ho cercato di incontrarla”. L’incontro aveva un obiettivo ben preciso per Roseline: quello di “gestire assieme il nostro dolore. Penso di aver trovato in questo modo la forza e la strada per resistere”, ha spiegato la sorella di padre Hamel.

