L'addio del partito polacco Pis ai Conservatori europei della Meloni

Dietro la scelta di Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski di uscire dall'Ecr ci sarebbe uno scontro sulla gestione politica e finanziaria della formazione ultra-conservatrice dell'Ue da parte della leader di Fratelli d'Italia

Bruxelles. Il Partito Legge e Giustizia di Jaroslaw Kaczynski si starebbe preparando a uscire dal Partito dei Conservatori e riformatori europei (Ecr) presieduto da Giorgia Meloni, in quello che appare uno scontro sulla gestione politica e finanziaria della formazione ultra-conservatrice dell'Ue da parte della leader di Fratelli d'Italia. Questo è quanto ha rivelato questa mattina il sito Euractiv, che ha parlato con una fonte interna a un partito membro dell'Ecr rimasta anonima. Il principale segnale di un'imminente uscita del PiS dal Partito Ecr sarebbe il fatto che Kaczynski per ora non ha sostituito l'eurodeputata Anna Fotyga come vicepresidente dopo le sue dimissioni dalla direzione del partito il 18 giugno. "E' un chiaro segnale che il PiS ha perso il suo interesse nell'Ecr dopo la partenza dei conservatori britannici e la presidenza Meloni", ha detto la fonte a Euractiv.

L'Ecr era nato nel 2009 per volontà dei Tory britannici dopo la decisione di David Cameron di abbandonare il Partito popolare europeo. I conservatori britannici avevano trovato un alleato naturale nel PiS, che all'epoca era al governo a Varsavia ed era ancora considerato come un partito più euroscettico che anti-europeo. Nel corso degli anni si è allargato ad altre formazioni, alcune delle quali di estrema destra. L'ingresso di Fratelli d'Italia è stato formalizzato nel novembre del 2018. Dopo l'abbandono da Forza Italia nel 2015, l'europarlamentare Raffaele Fitto è stato la testa di ponte che ha permesso al partito di Meloni di ampliare la sua influenza. Fitto è stato nominato co-presidente del gruppo Ecr all'inizio di questa legislatura, nel luglio del 2019, insieme al polacco Ryszard Legutko. A settembre 2020, poi, Giorgia Meloni è stata eletta come presidente del partito Ecr.

Secondo Euractiv, il conflitto tra il PiS e Meloni riguarda la volontà della leader di FdI di tenere il partito Ecr unito per aumentare il suo margine di manovra nell'ambito del progetto di costruzione di un'alleanza delle destre nazionaliste attorno alla "Carta dei valori" promossa dal primo ministro ungherese, Viktor Orban. In realtà, anche il PiS ha sottoscritto il documento insieme a Fratelli d'Italia, la Lega di Matteo Salvini, il Rassemblement National di Marine Le Pen. Complessivamente 15 partiti nazionali hanno firmato la Carta. Euroactiv cita anche dissidi interni per il modo in cui vengono gestiti i fondi del partito Ecr. Il Parlamento europeo ha chiesto di restituire quasi mezzo milioni di fondi di progetti passati che non rispettavano i criteri per i finanziamenti europei. Inoltre, secondo Euratciv, sarebbe in corso un controllo finanziario sull'evento annuale di Fratelli d'Italia a Atreju e il modo in cui i fondi del partito Ecr vengono usati in quell'occasione. Comunque sia, le tensioni interne al partito Ecr mostrano per l'ennesima volta le difficoltà per i partiti della destra nazionalista di lavorare insieme.