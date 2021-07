“Non pensavo che i talebani potessero tornare”

“Tornavo regolarmente a casa dalla mia famiglia, a Bamiyan, ma da quando gli americani e la Nato sono partiti, non posso più andarci: la strada che collega Kabul a casa è controllata dai talebani. I miei genitori mi dicono: parti, lascia il paese. E da tre settimane non c’è quasi elettricità". Parla Zahra, 25 anni, giornalista tv impaurita

“A essere sincera, non ho mai pensato che i talebani potessero tornare”, dice Zahra, e in un attimo questi vent’anni di guerra in Afghanistan, le conte dei morti e dei soldi spesi, i ripensamenti sui “surge” e i “ritiri”, le polemiche infinite sulle tombe degli imperi e gli imperialismi diventano calcoli freddi, cinici, feroci. Semplicemente gli afghani pensavano che i talebani non potessero tornare, avevano imparato a convivere con la paura delle bombe e degli attacchi, “ma ora la situazione è tutta diversa: i negozi chiudono, la gente vende le proprie cose e cerca di scappare, chi come me va a lavorare è spesso minacciato”.