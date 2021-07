Fame di elettricità

Il Texas ha chiesto agli abitanti di consumare meno energia elettrica per evitare blackout – a febbraio in ampie zone dello stato americano l’energia elettrica era mancata per tre giorni di seguito durante una eccezionale tempesta di neve e decine di persone rimaste senza riscaldamento elettrico erano morte assiderate. Adesso i consumi si alzano per il caldo, ma la scarsità di energia è rimasta quella di prima. Il vicegovernatore Dan Patrick ha appena firmato un editoriale intitolato: “Il Texas ha bisogno di più energia elettrica adesso”. Anche la California ha chiesto agli abitanti di limitare i consumi, perché la corrente elettrica disponibile non basta per tutti. E da due giorni anche il sindaco di New York ha chiesto ai cittadini di consumare meno corrente elettrica – le istruzioni dicono: spegnere o abbassare i condizionatori e gli elettrodomestici, altrimenti la griglia non riuscirà a soddisfare le richieste e tocca razionare. Il valore delle azioni della Generac, la più grande fabbrica di generatori elettrici diesel degli Stati Uniti, negli ultimi due anni è aumentato di otto volte perché c’è tantissima richiesta, molti americani non tollerano le interruzioni di energia e vogliono un generatore. C’è fame di energia e l’inizio dell’estate e i picchi di calore senza precedenti mettono in crisi le reti dei fornitori. Ieri in Iraq non c’è stata corrente elettrica per un giorno mentre la temperatura esterna saliva sopra i 48 gradi e il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia ha parlato di “catastrofe” (il caldo distrugge il cibo deperibile). In Libano da molte settimane la corrente arriva soltanto per cinque ore al giorno. Ma è un problema un po’ dappertutto, anche se si manifesta in gradazioni diverse. Dal primo giorno di luglio in Italia la bolletta della luce è aumentata del dieci per cento.

