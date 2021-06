“L'intelligenza emotiva” dei tedeschi secondo John Kampfner

Il 30 luglio 1966, il giorno in cui l’Inghilterra vinse il suo primo e ultimo Mondiale di calcio in finale contro la Germania dell’ovest, un gruppo di tedeschi a Londra brindò per la vittoria inglese. Prima della partita l’ambasciatore della Repubblica federale tedesca radunò i suoi collaboratori e disse: “Se vinciamo, tutto il nostro lavoro sarà stato invano”, temendo che una vittoria della Germania avrebbe riaperto le ferite risalenti alla guerra. Dopo il fischio finale tutta l’ambasciata andò al pub e “bevette come se non ci fosse un domani per il sollievo”. Quest’aneddoto, che è stato condiviso su Twitter dalla figlia di uno dei diplomatici presenti, racconta come la sfida tra Inghilterra e Germania vada ben oltre il calcio.

