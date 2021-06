L'Italia raddoppia in Libia

Secondo informazioni esclusive del Foglio, il governo Draghi si prepara ad aumentare di molto l’impegno militare in Libia al fianco dell’esecutivo provvisorio del primo ministro Abdelhamid Dabaiba con un piano ambizioso e coordinato con la Francia. Dalla discussione in corso sul decreto per il rifinanziamento delle missioni militari all’estero, che arriverà in Parlamento per essere votato nella prima metà di luglio, risulta che l’Italia vuole schierare più di seicento soldati in Libia e al confine sud con la Libia, grazie a un accordo politico con Dabaiba. Andiamo con ordine. Quattrocento soldati italiani partiranno per Misurata, la città libica sulla costa dove nel compound dell’aeroporto internazionale c’è un ospedale militare gestito e sorvegliato da duecento militari italiani – è lì dal 2016 – nell’ambito della missione Miasit. Duecento soldati resteranno a Misurata per il normale avvicendamento con altrettanti commilitoni che sono già lì e gli altri duecento si sposteranno – se l’accordo politico è confermato da un invito formale dei libici – a Tripoli, dove parteciperanno alle complesse operazioni di sminamento attorno alla città. Un anno fa, quando le milizie del generale Khalifa Haftar (comprendevano mercenari russi) furono costrette alla ritirata, seminarono l’area del fronte con migliaia di trappole esplosive. Rimettere in sicurezza quelle zone è un’operazione laboriosa e ci sono già squadre di specialisti turchi al lavoro. L’arrivo degli italiani è un aiuto importante ma anche un segnale diplomatico: non c’è soltanto la Turchia. La presenza di una guarnigione di duecento soldati italiani a Tripoli sarebbe molto significativa. La capitale libica per anni è stata agitata da scontri e tentativi di golpe e ci sono stati periodi di caos completo, ma l’ambasciata italiana è stata la sola a restare. Adesso alla presenza diplomatica si affiancherebbe anche una presenza militare. Il capo di stato maggiore italiano, Enzo Vecciarelli, due giorni fa era a parlare a Tripoli con il suo omologo libico, Mohamed al Hadad.

