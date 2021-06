Niente sesso né alcolici. Le regole anti Covid dei Giochi olimpici di Tokyo

Fino a diecimila persone potranno assistere alle gare delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Ma se la situazione dovesse peggiorare allora le competizioni andranno avanti a porte chiuse. Dopo aver escluso il pubblico dall’estero, i giapponesi aspettavano questa decisione, annunciata ieri dopo una riunione tra il Comitato olimpico internazionale, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike, il comitato organizzatore nipponico e i funzionari governativi. Il calendario dei Giochi olimpici del 2020, poi spostati al 2021 causa pandemia, resta pressoché invariato ed è ufficialmente esclusa l’ipotesi di farli completamente a porte chiuse. Già così per il Giappone è una catastrofe: Toshiro Muto, direttore generale del comitato organizzatore, ha detto che a queste condizioni, con la metà degli spettatori sul palco, gli incassi previsti passano da 820 milioni di dollari a 2,72. Ma il problema resta il controllo delle persone e i loro spostamenti: secondo gli esperti, tra cui quelli che hanno realizzato uno studio congiunto della Kyoto University con l’Istituto nazionale per le Malattie infettive di Tokyo, senza adeguate misure di sicurezza la capitale giapponese potrebbe arrivare ad avere diecimila contagiati nel giro di un mese. Del resto in Giappone la vaccinazione di massa è partita tardissimo: ora sta accelerando, ma a oggi soltanto il 16 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Secondo le proiezioni la temuta variante delta dovrebbe essere prevalente in Giappone proprio tra un mese, all’apertura dei Giochi.

