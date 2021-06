Lina Khan e il martello bipartisan d'America sull'Antitrust

Lina Khan ha in mano un martello e attorno a sé vede soltanto chiodi ed è per questo che molti temono la nuova guida dell’Antitrust scelta dall’Amministrazione americana di Joe Biden. Trentadue anni, nata a Londra da genitori pachistani e arrivata a New York a undici anni, la Khan combatte contro lo strapotere delle grandi aziende da sempre, e i chiodi sono dappertutto. La sua prima battaglia, quando era al liceo, fu contro Starbucks di fronte alla scuola che impediva a molti ragazzi di sedersi ai suoi tavolini perché erano troppo rumorosi: la Khan, ha raccontato il Financial Times, organizzò manifestazioni, denunciò la cosa in un articolo sul giornale del liceo che fu ripreso dal New York Times. Nel 2013, quando aveva 24 anni, si ritrovò dentro a un supermercato a rimuginare davanti agli scaffali delle caramelle: era Halloween, e la Khan si accorse che di fatto i prodotti sul mercato erano tanti ma di pochissime aziende: ne scrisse sul Time: “Se vogliamo un mercato più in salute e più diversificato, e anche più varietà nei nostri cestini di Halloween, dobbiamo dare nuova vita alle leggi contro l’antitrust”.

