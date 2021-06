Quattro Americhe, una guerra civile fredda

George Packer, uno degli imprescindibili narratori dell’America contemporanea, si è messo davanti a uno specchio, si è portato appresso tutto quel che sa e sente del suo paese, e s’è chiesto: cosa siamo diventati? La risposta l’ha scritta nel suo ultimo saggio, “Last Best Hope”, uscito ieri negli Stati Uniti, intimo e universale come tutto quel che scrive Packer. Già dal titolo si può intuire che ciò che l’autore vede riflesso non è del tutto rassicurante, anche se non tutto è perduto. Packer ritorna su un tema che aveva descritto, avvalendosi di splendide storie americane, nel saggio pluripremiato “Unwinding”: la fine della promessa implicita dell’identità nazionale, il contratto culturale che dice che se lavori tanto, se sei un buon cittadino, ci sarà un posto per te, anche un posto comodo, migliore di quello che avevano avuto i tuoi. Quel contratto è compromesso, diceva Packer, e in “Last Best Hope” fa un passo ulteriore: l’America non sa più autogovernarsi, scrive, “cosa vediamo nello specchio? Un paese instabile, istituzioni politiche pericolanti, un popolo diviso in tribù inclini alla violenza – il tipo di nazione che abbiamo sempre pensato di poter salvare. Nessuno verrà a salvare noi però; siamo la nostra ultima, migliore speranza”.

