Come la scriveresti la Costituzione di Marte?

Se doveste scrivere una nuova costituzione per organizzare una società, ispirarla e indirizzarla, come la fareste? Hélène Landemore, docente di Scienze politiche all’Università di Yale, ha posto la questione ai suoi studenti, chiedendo loro di scrivere una costituzione per Marte, cioè per un nuovo mondo senza storia e senza costrutti del passato, senza ferite da sanare, senza il fattore umano insomma, per provare a scoprire con loro, che presumibilmente saranno parte della classe dirigente del futuro, quale testo rappresenterebbe oggi al meglio l’idea di una democrazia contemporanea. La Landemore ha già una sua idea al riguardo: ha pubblicato un libro che si intitola “Open Democracy” in cui sostiene che lo slancio istituzionale su cui si fondano le nostre democrazie è evaporato: non è antidemocratica, non indugia sul declino dell’ordine liberale globale, ma allo stesso tempo considera obsoleto il meccanismo stesso delle elezioni, così come buona parte delle strutture della democrazia rappresentativa. Il suo è un discorso per le democrazie mature, non certo per paesi in cui le elezioni o non ci sono o sono una selezione dell’élite al comando, come in Iran o in Siria: la Landemore racconta l’Assemblea costituente dell’Islanda, che nel 2010 ha deciso di riscrivere la Costituzione (che era del 1944), e che dopo un lavoro attivo e scrupoloso ha trovato la propria strada sbarrata in Parlamento (non è mai passata). Racconta anche la Conferenza per il clima della Francia di Macron, un’assemblea per definire il “green deal” del paese (e corteggiare il voto verde) che ha presentato molte proposte e si è parecchio offesa quando tante sono state ignorate.

