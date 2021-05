C'è una nuova intesa tra Draghi e Macron sulla Libia. Il Patto sui migranti invece è rimandato

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sta cercando di tenere i migranti lontani dai vertici. Il tema è troppo “tossico” – come dice un ambasciatore – per portarlo al più alto livello politico dei capi di stato e di governo. Il rischio è di una nuova rottura tra ovest ed est sui ricollocamenti, ma anche tra nord e sud

Molto più delle richieste al Consiglio europeo, è la possibile svolta annunciata da Mario Draghi con Emmanuel Macron sulla Libia che può modificare i parametri dell’emergenza migratoria per l’Italia. Il presidente del Consiglio e il presidente francese si sono incontrati per discutere della “situazione nel Nordafrica, ma anche nel Sahel, nel Ciad e nel Mali, perché i paesi come la Libia e purtroppo anche la Tunisia, la cui situazione politica è seria, diventano sempre di più paesi di transito”, ha spiegato Draghi. A colazione “si è iniziato un nuovo passo importante delle nostre relazioni internazionali, una collaborazione in una parte del mondo che ci aveva sempre visto su sponde diverse, se non contrastanti. L’intenzione è lavorare insieme in quella parte d’Africa”.