Facebook riapre la porta a Trump

Se c’è una data nella quale il pendolo ha cominciato a tornare di nuovo dalla parte di Donald Trump è il 5 maggio. Sono successe due cose. Nella mattinata americana il comitato indipendente che sorveglia le decisioni di Facebook ha detto che l’azienda ha fatto bene a sospendere l’ex presidente americano dalla piattaforma per i fatti del 6 gennaio, quando una folla di trumpiani inferociti assaltò il Congresso. Però, dice il comitato, quella sospensione non può essere a tempo indefinito, dev’essere proporzionata e Facebook da ora in poi deve indicare con chiarezza quali sono i criteri che adotta quando prende le decisioni. Così Facebook (che controlla anche Instagram) va in senso opposto a Twitter, che invece aveva subito bandito a vita e in modo irrevocabile l’ex presidente americano. Il comitato dice a Facebook che la decisione finale a proposito di cosa fare con Trump dev’essere presa entro sei mesi da adesso. Sembra una punizione dura e i repubblicani protestano, ma dal loro punto di vista si tratta di un danno contenuto perché tiene in vita la possibilità che tutto torni come prima. E’ chiaro che in quel caso per Trump si riaprirebbe la porta d’accesso alla sua base di sostenitori e quindi la corsa per la presidenza nel 2024.

