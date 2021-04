Le lezioni che l'Italia deve trarre dall'ennesima strage di migranti 

Nelle ultime 48 ore centinaia di persone sono scomparse nelle acque del Mediterraneo al largo della Libia. Non possiamo permetterci di restare inermi. Non è umanitarismo, è buon senso

Nelle ultime 48 ore centinaia di migranti sono scomparsi nelle acque del Mediterraneo al largo della Libia. Scriviamo centinaia perché non si conosce – e probabilmente non conosceremo mai – il numero esatto, né tantomeno le identità, delle vittime dei due naufragi di questi giorni. Si stima che su un gommone fossero in 130, mentre altri 40 sarebbero stati a bordo di un altro barchino di cui si sono perse le tracce.