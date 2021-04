C'è ancora al Qaida in Afghanistan

Il gruppo terroristico è coperto dalla nonchalance di talebani e americani, che in questa fase non hanno molto interesse a sollevare la faccenda: c'è un ritiro da fare

L’organizzazione terroristica al Qaida è ancora attiva in Afghanistan, ma per una convergenza bizzarra sia i talebani sia i governi americani (prima con Donald Trump e ora con Joe Biden) tendono a minimizzare e a ignorare questa presenza. Il perché lo fanno è ovvio: tra la condizioni dell’accordo fra americani e talebani c’è scritto anche che i guerriglieri afghani devono rompere le relazioni con al Qaida, conviene a entrambi non sollevare la questione. C’è anche un altro motivo molto comprensibile che spinge gli americani a ignorare la questione. Vent’anni fa i soldati americani arrivarono in Afghanistan proprio per punire l’alleanza dei talebani con gli arabi di al Qaida – che avevano appena attaccato con successo Manhattan e il Pentagono. L’idea più forte alla base della guerra era che togliere il paese ai talebani era anche togliere ad al Qaida la sua base principale, quella da dove organizzava stragi all’estero. Ora è dura assistere al ritorno dei talebani e sapere che con loro c’è anche al Qaida.