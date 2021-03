In Germania si darà AstraZeneca solo agli over 60

In Germania, dove finora sono state somministrate 2,7 milioni di dosi di AstraZeneca, la commissione che vigila sui vaccini ora vuole prescrivere AstraZeneca soltanto alle persone oltre i 60 anni, confermando così che l’incertezza politica e quella sanitaria stanno andando sempre più a braccetto – con un esito prevedibilmente pessimo: molti tedeschi non vanno a farsi vaccinare appena sanno che si tratta di AstraZeneca

Prima Berlino poi Monaco poi via via altre città tedesche, soprattutto nel Brandeburgo, e infine tutta la Germania hanno deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino di AstraZeneca al di sotto dei sessant’anni di età a causa di nuove segnalazioni di casi di trombosi – in particolare: 31 casi, nove morti, tutti i casi tranne due sono di donne dai 20 ai 63 anni, ha detto il Paul Ehrlich Institut, che ha sottolineato: è una misura di precauzione. Lunedì anche il Canada aveva sospeso i vaccini di AstraZeneca per i cittadini sotto i 55 anni citando i dati “preoccupanti” in arrivo dall’Europa. Fonti del governo italiano ci dicono che non seguiranno la Germania su questa scelta.