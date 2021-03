La strategia della Svezia va avanti alla rovescia, anche sulle piste da sci

La Svezia ha deciso di sbloccare la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ma soltanto per gli over 65. Per le altre fasce di età si prenderà più tempo. Quando, dopo aver atteso il parere dell’Ema, gli altri paesi ritiravano la sospensione di AstraZeneca e ricominciavano le vaccinazioni, Svezia e Danimarca avevano deciso di fare altri accertamenti. Sembrava paradossale che fosse proprio Stoccolma a continuare ad avere ripensamenti sul vaccino della società che è inglese, ma anche svedese. L’ha finalmente sbloccato, ma ancora una volta muovendosi a un ritmo tutto suo. Se i paesi finora erano stati titubanti nel distribuire il farmaco alle fasce più anziane della popolazione – i dubbi sono caduti un po’ ovunque – Stoccolma ha deciso che AstraZeneca è più sicuro proprio per loro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni