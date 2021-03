L'Onu denuncia l'“epidemia di islamofobia”. In Francia però a morire sono i critici dell'islam

Il segretario delle Nazioni Unite António Guterres ha partecipato alla Giornata mondiale contro l’islamofobia organizzata a New York dall’Organizzazione per la cooperazione islamica. “L’islamofobia ha raggiunto proporzioni epidemiche”, ha detto Guterres. C’erano paesi come il Pakistan, che prevede la morte per la “blasfemia”, e la Turchia, che ha le galere piene di scrittori e giornalisti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni