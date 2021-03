Perché l'America non usa AstraZeneca

Gli Stati Uniti hanno almeno cinquanta milioni di dosi, non le usano per problemi di trasparenza e perché aspettano un'approvazione con dati nuovi. Le tengono come scorta di riserva (e molti paesi le chiedono senza successo)

Perché l’America non ha ancora approvato e non usa il vaccino AstraZeneca, pur nel mezzo di una campagna di vaccinazione di massa senza eguali nella storia che procede al ritmo di milioni di vaccinati al giorno? Perché ci sono stati problemi di trasparenza con l’azienda produttrice l’anno scorso e anche perché gli americani non accettano i dati raccolti dagli altri ma vogliono rifare tutto il procedimento da capo. Questi due problemi si sono sommati e hanno creato un ritardo rispetto al Regno Unito, dove il vaccino è stato approvato a dicembre, e all’Unione europea, che ha approvato AstraZeneca a gennaio. Ci si aspetta che il vaccino sarà approvato dalla Fda (la Food and Drug Administration) nelle prossime settimane ma anche in questo caso potrebbe non essere mai usato perché nel frattempo il governo americano ha preferito puntare su altri, come il Johnson & Johnson che ha un procedimento di produzione simile ma ne basta una sola dose.