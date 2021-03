Le tante anime dei Grünen, tra derive ecologiste e ambizioni (solide) di governo

Sono arrivati per la prima volta al governo federale sulla scia del socialdemocratico Gerhard Schröder nel 1998. Allora i Verdi tedeschi avevano il 6,7 per cento e 47 deputati contro i 298 della Spd. Ma Schröder aveva bisogno di loro per diventare cancelliere e finì per concedere ai piccoli Grünen tre ministeri, inclusi gli Esteri assegnati a Joschka Fischer. Quando nel 2005 Angela Merkel inaugurò la sua prima grande coalizione, gli ecologisti tornarono all’opposizione a occuparsi di lotta al nucleare. Una battaglia che, il giorno dopo il disastro di Fukushima di dieci anni fa, Merkel scippò dalle loro mani. Quel “borseggio” ha finito per giovare ai Grünen: a settembre 2021 la Germania torna al voto e se i sondaggi saranno confermati, i Verdi saranno il secondo partito con il 18-20 per cento e diventeranno junior partner di governo della Cdu/Csu (blocco che viaggia attorno al 33 per cento).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni