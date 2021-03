Chi vuole salvare i repubblicani, in tre mosse

Milano. La conferenza dei conservatori in Florida (Cpac) è stata la festa del trumpismo e dello stesso Donald Trump, che ha usato questo palco solitamente considerato “d’establishment” per ripresentarsi e rilanciarsi, vagheggiando una “terza vittoria” possibile nel 2024. Già il fatto che abbia parlato di una “terza” vittoria dà il senso di tutta l’operazione: Joe Biden non ha vinto le elezioni del 2020, quel voto è stato rubato. E’ questo che Trump vuole che gli americani pensino, è questo che hanno ripetuto lui e i suoi sostenitori che si sono avvicendati sul palco: i giornalisti presenti hanno raccolto le testimonianze del pubblico, da cui emerge un’ultima teoria del complotto secondo la quale a marzo ci sarà il ripristino della verità, della vittoria legittima di Trump, non si sa come, ma ci sarà. Come vuole la tradizione, ci sono stati i sondaggi di popolarità: Trump vince su tutti, senza gara, ma soltanto il 55 per cento dei presenti (i più trumpiani possibili, quindi) vorrebbe una ricandidatura dell’ex presidente nel 2024. Tra i nomi più chiacchierati c’è il governatore della Florida, l’ospite Ron DeSantis, e c’è anche la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, che ha grandi ambizioni per il futuro (e accoglierà gli ospiti a un fundraising organizzato a Mar-a-Lago il 5 marzo dalla fidanzata di Donald Jr, Kimberly Guilfoyle).

