Di Maio: "Il prima possibile la verità sul vile attacco" contro l'ambasciatore italiano in Congo

"Ho appreso da poche ore del vile attacco che ha visto perdere la vita due servitori dello stato: l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci", dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lasciando il Consiglio dell'Ue. "Sono due servitori dello stato che in Congo stamattina stavano svolgendo una missione umanitaria per il programma alimentare mondiale. La nostra vicinanza, il nostro pensiero va prima di tutto alle loro famiglie, va ai familiari dell'ambasciatore Attanasio del carabiniere Vittorio Iacovacci. Sto rientrando in Italia. Lascio il Consiglio degli Affari esteri per incontrare tra qualche ora il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e metterci al lavoro. Stiamo attivando tutte le istituzioni competenti per arrivare il prima possibile alla verità su questo vile attacco e contestualmente ci siamo già attivati per riportare i loro corpi in Italia il prima possibile. Presto riferirò anche al Parlamento a cui ho dato immediata disponibilità".

"Oggi è una giornata buia e molto triste per il nostro Paese", scrive Di Maio su Facebook. "Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e di un militare dell’Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci. Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto".