L'addio sul fiume di Jan Litynski

Morire per salvare il proprio cane finito dentro il fiume Nerew ghiacciato. Se ne sente spesso di queste notizie, nelle ultime settimane di freddo polare in Polonia. Il matematico Jan Litynski, all’età di 75 anni, non ha esitato un attimo ad entrare nelle fredde acque per tirare fuori il suo cane. Se n'è andato così, ieri, con un gesto di altruismo che ha sempre caratterizzato la sua vita, uno dei più intelligenti e coraggiosi dissidenti polacchi, uno strenuo combattente per la democrazia in Polonia. Un uomo piccolo e dolce, malinconico e abile mediatore, che ha fatto la storia della Polonia degli ultimi cinquant’anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni