Verso un atlantismo nuovo

Roma. Ieri sul palco della conferenza di Monaco si sono incontrate tre idee di atlantismo. Quella del presidente americano Joe Biden, lì per dire che l’America è tornata ma che ha bisogno di rassicurazioni da parte dell’Ue. Quella di Emmanuel Macron, fatta di collaborazione sì, ma anche di ricostruzione e riforme. Sono finiti i tempi trumpiani e che la Nato è “cerebralmente morta” ora va detto con toni più garbati. L’altra visione è quella di Angela Merkel, la cancelliera uscente, che ha guidato la Germania per quindici anni, ed è stata la prima a rendersi conto, nel 2016, che con Donald Trump alla Casa Bianca i rapporti con gli Stati Uniti sarebbero cambiati. “Sappiamo che non andremo d’accordo su tutto”, ha detto ieri a Biden sottolineando però che i valori comuni rimangono. Ha detto di essere pronta a un nuovo capitolo delle relazioni transatlantiche, ma la cancelliera è pragmatica e del pragmatismo ha fatto anche una delle note portanti della politica del suo governo “soprattutto negli ultimi anni”, dice al Foglio Philip Stephens, storico commentatore del Financial Times.

