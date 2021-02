Limbaugh e la mutazione dell'America conservatrice, dai Bush a Trump

Paradossalmente le fortune di Rush Limbaugh, la star della radio americana conservatrice, morto oggi a 70 anni d’età, sono tramontate allorché Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca. In passato, Limbaugh dai microfoni del suo show, “che non aveva bisogno di ospiti, perché l’attrazione era lui”, aveva agito da braccio armato dei trionfi della famiglia Bush, salvo affrancarsi dal casato texano sostenendo che non fossero veri repubblicani, perché non condividevano le idee più radicate della base conservatrice del paese. Così facendo, fumando sigari e sibilando profezie contro le élite, Rush aveva finito per prendere le distanze dall’acquario repubblicano, abiurando perfino Newt Gingrich, di cui era stato fervente sponsor, trasformandosi nell’ideologo dei Tea Party, promulgandone il verbo dalle autoradio negli interminabili ritorni a casa dei pendolari.

