La forza di Ngozi Okonjo-Iweala

Sessantasei anni, cittadinanza nigeriana e americana, laurea a Harvard e PhD al Mit, Ngozi Okonjo-Iweala è un’economista di fama mondiale specializzata in economia dello sviluppo con 25 anni di esperienza alla Banca mondiale e sette anni (in due mandati separati) come ministro delle Finanze in Nigeria. Da anni presiede anche la Gavi, un’organizzazione che si occupa di migliorare accesso e distribuzione dei vaccini nelle nazioni più povere. Dopo l’appoggio dell’Amministrazione Biden, Okonjo-Iweala è stata scelta (ieri è stata ufficializzata la nomina) come capo della Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio che a causa di uno stallo politico è rimasta senza un leader per sei mesi.

