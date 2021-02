Fine della Frexit: anche i lepenisti con Salvini

L'intellighenzia del Rassemblement national non ha dubbi: "Siamo in linea con la Lega". Ma preoccupa l'eventuale flirt con il Ppe

La Frexit, c’est fini? “Assolutamente sì”, dice al Foglio Hervé Juvin, eurodeputato del Rassemblement national (Rn), la formazione sovranista francese guidata da Marine Le Pen. Juvin è l’intellò della delegazione Rn in Europa, ha pubblicato con Gallimard una quindicina di libri, alla fine degli anni Novanta discettava sul Monde di “construction européenne” e nel 2019 ha curato il manifesto ideologico del partito lepenista per le europee. “La posizione del Rn nei confronti dell’Europa è cambiata perché la posizione dei francesi sull’Europa è cambiata. Rn, oggi, è assolutamente contrario all’uscita della Francia dall’euro e dall’Unione europea”, dice Juvin. Sono lontani i tempi in cui Marine Le Pen e i suoi giannizzeri invocavano a gran voce la “Frexit” subito dopo la “Brexit”, e altrettanto remoti i tempi in cui Matteo Salvini saliva sul palco dell’allora Front national, a Lione, con la maglietta “Basta euro”, incitando la platea frontista contro il “superstato europeo, il pensiero unico e il furto della sovranità”.