Aung San Suu Kyi, l'ex simbolo di libertà che molti non difendono più

Il “Comma 22” è il protocollo della Birmania. Il paradosso, formulato nel romanzo di Joseph Heller, riguarda un’apparente possibilità di scelta quando non è possibile alcuna scelta. Secondo tale comma in Birmania non c’è stato un golpe. Anche se il copione è stato rispettato. All’alba di lunedì, prima dell’apertura del Parlamento eletto nel novembre scorso, il generale Min Aung Hlaing, comandante di Tatmadaw, le Forze armate, ha ordinato l’arresto del presidente Win Myint, dei leader della National League for Democracy (Nld), il partito che ha dominato le elezioni, di politici e attivisti democratici. E, soprattutto, l’arresto della Signora, Aung San Suu Kyi.

