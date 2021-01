Blm ha cambiato le redazioni: direttori fotogenici, mondani e neri

È l’altra cronaca nera. Per i sostenitori, quella cronaca fatta per i neri, per lettori considerati ai margini del sistema informativo. Per i detrattori, è solo una variante giornalistica di quel blackwashing per cui è stata accusata Netflix, capace di piazzare attori neri al posto di personaggi storicamente bianchi, come Lupin e i nobili della serie Bridgerton. Capofila del nuovo genere giornalistico sono Lauren Williams e Patrice Peck. La prima ha annunciato le dimissioni dalla direzione della prestigiosissima testata Usa Vox per fondare il suo Capital B. Sarà una testata no-profit che racconterà esclusivamente le vicende della comunità nera d’America. La seconda, ex giornalista di Buzzfeed, è diventata una nuova firma della piattaforma Substack, dove ha creato la sua newsletter: “Coronavirus News for Black Folks”. Una testata pensata per offrire informazioni di servizio “alla comunità più colpita dal coronavirus e meno raccontata dai media: quella nera”.

