Lo stallo con Trump

Tutti vogliono azzerare Trump anche per il dopo, ma ci sono difficoltà tecniche e Biden dice no. L’ipotesi più probabile è quella dell’impeachment, ma non conviene a nessuno

Impeachment? 25imo emendamento? Aspettare un’altra settimana e buonanotte? Nessuno a Washington, ora come quattro anni da, sa bene cosa fare con Donald Trump. L’ipotesi più probabile, per come si stanno mettendo le cose in queste ore, è quella dell’impeachment, anche se non conviene a nessuno. Certo, Nancy Pelosi lo pretende, furiosa e oltraggiata per quello che è successo mercoledì al suo ufficio, all'istituzione che rappresenta e, tanto che ci siamo, anche alla sua casa in California, da tempo destinazione di sanguinanti teste di maiale. Si tratta di una strada percorribile e già calendarizzata con l’accusa (difficilmente negabile, visto che l'abbiamo visto tutti il discorso del Presidente) di incitazione alla rivolta. Nonostante questo, il piano presenta talmente tante incognite da non assomigliare per niente a una soluzione.

