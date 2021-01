Trump ammette la sconfitta in un video su Twitter

Donald Trump, per la prima volta da settimane, dopo i numerosi di tentativi per ribaltare l’esito del voto, riconosce la sconfitta elettorale, pur senza citare il suo sfidante e nuovo mpresidente eletto Joe Biden. “Il Congresso ha certificato i risultati delle elezioni. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Il mio obiettivo ora è quello di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata”. ha detto Trump in un video diffuso su Twitter, il giorno dopol’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. “E’ l’ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità dell’America”, ha aggiunto il presidente uscente che ha attaccato i protagonisti delle violenze a Capitol Hill: “Voi non rappresentate il nostro paese. E coloro che hanno infranto la legge pagheranno”.

