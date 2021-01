Due giorni per sfasciare i repubblicani

Oggi e domani sono due giornate cruciali per il futuro del Partito repubblicano e per l’America. Oggi si vota al ballottaggio in Georgia per due seggi da senatore (qui sotto trovate molte più informazioni) e se i repubblicani perdessero allora i democratici otterrebbero una maggioranza molto risicata anche al Senato. Sarebbe un allineamento di potere molto forte: i dem avrebbero per almeno due anni la Casa Bianca, la Camera e il Senato. Sarebbe anche un autogol per i repubblicani perché hanno passato due mesi a dire che le elezioni sono fraudolente e hanno molto scoraggiato i loro elettori. Domani c’è il voto simbolico del Congresso per riconoscere che Joe Biden è il presidente degli Stati Uniti a partire dal 20 gennaio.

