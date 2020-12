Le elezioni a Londra, la capitale che sta cambiando pelle

Anche in questo voto, già posticipato per la pandemia, c'entra la Brexit. Si sceglierà il quarto sindaco della città e Sadiq Khan è il favorito, ha trovato una sua nicchia e un suo messaggio per far respirare i londinesi

Sapevamo che il dicembre 2020 non sarebbe stato facile, ma che andasse così male era difficile immaginarlo. I cieli sono stati vuoti, le autostrade intasate, le code lunghe, il Natale solitario e anche i pesci della Manica sono stati a lungo in bilico: finire in un inglesissimo fish and chips o in una bouillabaisse francese?

Pubblicità

Pubblicità