Perché Trump non ha (ancora) licenziato la direttrice della Cia?

Il presidente americano ha annunciato l'intenzione di tagliare i ponti tra militari e servizi segreti – ponti strategici – nelle missioni all'estero di controterrorismo, ma per ora non ha rivolto attacchi diretti alla direttrice della Cia. Secondo alcuni, teme quel che lei sa

Dov’è finita Gina Haspel, direttrice della Cia? Per giorni questo è stato un tormentone, qualcuno sosteneva che fosse stata rapita, altri che fosse stata trovata morta e che nessuno avesse reso noto il ritrovamento. La Reuters ha pubblicato una decina di giorni fa un articolo dal titolo: no, Gina Haspel non è morta. Tante speculazioni e tanti pettegolezzi sono dovuti al fatto che, nel giro di licenziamenti trumpiani che stanno caratterizzando il finale del mandato di questa Amministrazione, molti pensano che la Haspel avrebbe dovuto essere in cima alla lista.

