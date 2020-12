Dalle proteste sta nascendo una nuova Bielorussia. Parla Markielau

Piotr Markielau è uno dei leader della protesta studentesca in Bielorussia, dove i cittadini di ogni categoria protestano contro il dittatore, Aljaksandr Lukashenka, dal 9 agosto. Per la sua attività Markielau ha già scontato 67 giorni di carcere. “La prima volta sono stato arrestato nel marzo del 2017, partecipavo, come osservatore, a una manifestazione di un gruppo di anarchici. Mi condannarono a 12 giorni di carcere. Devo dire che le condizioni in prigione a quel tempo erano molto migliori di adesso. Sono stato poi arrestato per una foto fake finita sul web, per un cartello sulla depenalizzazione, per una diretta streaming su Facebook in cui denunciavo i brogli alle elezioni locali, e all’inizio di quest’anno mentre seguivo il processo contro alcuni amici. I poliziotti mi presero di mira perché sapevano che ero un attivista. A luglio sono stato di nuovo arrestato come misura preventiva, prima delle elezioni. Ma confesso che adesso cerco di stare più attento: con i miei precedenti, rischio di non finire più davanti a un tribunale amministrativo, ma a un penale. In questo momento sono i miei genitori che stanno protestando di più. Sono stati tra i primi operatori sanitari a scendere in piazza dal 12 al 13 agosto, quando gli studenti di medicina sono stati espulsi per aver sostenuto il movimento di opposizione. Mio padre è stato arrestato e ha trascorso otto giorni in prigione. Mia madre è stata arrestata due volte. Lei se la è cavata con una multa ( circa da 100 euro) perché mio fratello ha solo nove anni, e la legge risparmia il carcere alle madri di minori. Mio padre è un medico molto stimato, e quando è andato in tribunale i suoi colleghi hanno raccolto centinaia di firme in suo favore. Per questo ha avuto soli otto giorni di carcere invece di quindici”.

