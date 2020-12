Con la farsa di Trump oppure no

Il Washington Post ha deciso di scoprire il bluff dei repubblicani del Congresso che da un mese fanno finta di nulla mentre Donald Trump sostiene di avere vinto le elezioni. Il quotidiano americano ha fatto loro tre domande semplici e dirette: 1) Chi ha vinto le elezioni 2020? 2) Sostieni oppure no la campagna di Trump per dichiararsi vincitore? 3) Se Joe Biden otterrà la maggioranza al collegio elettorale, lo accetterai come legittimo presidente degli Stati Uniti? E’ l’unico modo per scoprire chi crede davvero a che cosa, per capire se c’è una guerra civile dentro al partito e per smascherare l’ambiguità strategica sotto alla quale molti repubblicani si riparano. E anche per fissare una volta per tutte questo momento nella storia del paese. Non ci sono più vie di mezzo, i politici repubblicani sono tenuti a dichiarare se le elezioni 2020 siano legittime oppure no.

Pubblicità

Pubblicità