La proposta dell'Ue a Biden: una nuova allenza per fare fronte alla Cina

L'Unione europea vuole proporre al presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, una nuova partnership per contrarre l'avanzata della Cina nel mondo, secondo una serie di documenti preparati dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dalla Commissione in vista della prima discussione tra i leader al Vertice del 10 e 11 dicembre. "L'arrivo di una nuova amministrazione negli Usa è un'opportunità per l'Ue per rinnovare e rinvigorire la nostra partnership strategica con gli Stati Uniti basata su interessi reciproci", si legge nel “non paper” preparato da Michel, che il Foglio può anticipare. "Una relazione transatlantica robusta tra partner uguali è essenziale per la sicurezza e la prosperità sia dell'Ue sia degli Usa e per la promozione di un ordine mondiale liberale".

