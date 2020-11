Un giudice dimostra che il populismo non regge al confronto con la realtà

Il giudice federale Matthew Brann ha respinto l’ennesimo ricorso del comitato elettorale di Donald Trump presentato con la speranza di ribaltare l’esito elettorale in Pennsylvania

“Abbiamo un giudice!”. Nel mondo semplificato del populismo, dove tutto è chiaro e lineare, dove ci sono il bianco e il nero, i buoni e i cattivi e la catena del potere risponde con celerità agli istinti e alle volontà della maggioranza del momento, alla nomina dei giudici da parte di una determinata Amministrazione dovrebbero seguire immediate e certe conseguenze giuridiche. L’apparato del potere giudiziario non dovrebbe essere nient’altro che la cinghia di trasmissione del potere politico. Sono le caratteristiche del mimetismo e del parassitismo tipiche dell’approccio politico del populismo al fenomeno giuridico: piegare le norme ad un’idea di democrazia che usa come leva il solo principio maggioritario.

