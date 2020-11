L'Amministrazione Biden e i legami strettissimi con WestExec

Alcuni nomi importanti dell’Amministrazione Biden e del suo team di transizione sono legati a una società di consulenza chiamata WestExec Advisors, creata tre anni fa da alcuni ex funzionari dell’Amministrazione Obama che decisero di sfruttare la loro esperienza al governo – come la vasta rete di contatti anche internazionali e la conoscenza dettagliata delle procedure per assegnare le commesse governative. Il sito Politico definisce la società come “una sala d’attesa per il prossimo governo”.

