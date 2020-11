Il techdotto di Google che ridisegna la diplomazia in medio oriente

Google ha un progetto: vorrebbe collegare l’India all’Europa con una rete, via terra e via mare, che passerebbe attraverso Arabia saudita, Israele, Giordania e Oman. La nuova rotta si dovrebbe chiamare Blue Raman, Google dà spesso nomi di scienziati ai suoi progetti, e questa volta vuole dedicare la sua idea al fisico indiano Chandrasekhara Venkata Raman. L’importanza di questa notizia, che per il momento è soltanto un’indiscrezione rivelata da persone informate dei fatti al Wall Street Journal, è che si tratta di un progetto sicuramente tecnologico, ma soprattutto geopolitico e sarebbe uno dei risultati ottenuti grazie a una delle principali scommesse in politica estera dell’Amministrazione Trump: gli accordi di Abramo.

