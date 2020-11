Merkel chiede ai tedeschi di restare a casa mentre elabora un nuovo lockdown

Avanti senza grandi cambiamenti per altri nove giorni. Nella conferenza stampa subito successiva al vertice fra Stato e Länder sulla lotta al coronavirus, Angela Merkel ha riconosciuto che “la grande maggioranza degli stati federati era dell’opinione di non apportare modifiche legali provvisorie” alla strategia del lockdown parziale partorita lo scorso 2 novembre. Affiancata in rappresentanza dei Länder dal borgomastro di Berlino Michael Müller e dal governatore bavarese Markus Söder, la cancelliera ha anche fatto capire che dal 25 novembre si cambia musica. In attesa di quella data, la leader tedesca ha spiegato che i numeri dei contagi “stagnano” per cui i tedeschi devono ridurre al massimo i contatti sociali. E devono restare a casa soprattutto in caso di malessere: “Nei mesi invernali registriamo milioni di casi di raffreddore i cui sintomi sono difficili da distinguere da quelli del coronavirus”. Da cui l’appello a non andare al lavoro, “finché ve lo dirà il vostro medico”. Merkel ha anche annunciato che da dicembre le persone appartenenti ai gruppi più vulnerabili - leggi anziani, diabetici, pazienti oncologici, persone con ridotta capacità respiratoria - riceveranno una mascherina FFP2 alla settimana. Molto pratica, la cancelliera si è anche detta “soddisfatta” della soluzione trovata per evitare che gli ospedali pieni di malati, e dunque obbligati a rimandare le operazioni non urgenti, perdano soldi.

