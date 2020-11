Il ritardo di Trump è un sabotaggio contro l'Amministrazione Biden

Il rifiuto da parte del presidente americano, Donald Trump, di ammettere di essere stato battuto a dieci giorni di distanza dalla proclamazione del vincitore – e chissà per quanto tempo ancora – è un atto di sabotaggio contro l’Amministrazione Biden. Mancano 64 giorni all’insediamento del nuovo presidente e questa dovrebbe essere la fase febbrile nella quale un governo succede a un altro con meno scossoni possibile. Invece non sta succedendo. Prendiamo la questione dei rapporti confidenziali scritti ogni giorno dell’intelligence americana. A partire da questa estate Biden ha cominciato a ricevere rapporti aggiornati dai servizi segreti. Non si trattava dello stesso rapporto che il presidente riceve ogni mattina e non arrivava tutti i giorni, ma era il candidato e quindi aveva diritto a un certo livello di condivisione – in modo che non arrivasse alla possibile vittoria a digiuno completo di informazioni. Da quando ha vinto, Biden ha smesso di ricevere quel rapporto perché in teoria adesso dovrebbe ricevere lo stesso rapporto messo tutte le mattine sulla scrivania di Trump. Ma il capo dell’Intelligence nazionale, che è nominato da Trump, rifiuta di mandarglielo perché dice che l’agenzia del governo che dovrebbe dichiarare chi è il vincitore non si è ancora pronunciata. Quell’agenzia è la General Services Administration, è diretta da Emily Murphy, un’altra nominata da Trump, e rifiuta di dichiarare chi ha vinto (però intanto cerca lavoro…). In realtà il capo dell’intelligence non è tenuto ad aspettare l’annuncio, ma in questo caso ha deciso di fare così. Nell’anno 2000 quando si dovette attendere fino a dicembre per la decisione della Corte Suprema il candidato Al Gore cominciò a ricevere tutti i giorni lo stesso rapporto del presidente. In questo caso non succede, perché Trump vuole ostacolare il più possibile l’Amministrazione Biden.

