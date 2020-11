Gli orfani del trumpismo perdono. Bolsonaro sconfitto alle municipali

Trump perde, ma anche il suo omologo tropicale, Jair Bolsonaro, ha appena subìto una grave sconfitta alle elezioni municipali, cui però corrisponde anche un marcato insuccesso del Partito dei lavoratori (Pt) dell’ex presidente Lula. Alle urne erano chiamati 147,9 milioni di elettori, per rinnovare circa 70.000 consiglieri in 5.569 municipi. I candidati erano 600.000, di cui 19.008 per la carica di sindaco, appartenenti a 33 partiti registrati, di cui solo tre non rappresentati al Congresso. Tra questi non c’era però quello di Bolsonaro. Candidato con un partitino, Partito social cristiano, il presidente è stato eletto con un altro, il Partito social liberale: l’ottavo e il nono della sua carriera politica.

